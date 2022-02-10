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США отправили в Польшу истребители F-15 для усиления восточного фланга НАТО

Четверг, 10 февраля 2022, 19:55

Соединенные Штаты направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles для усиления коллективной обороны НАТО.

Об этом сообщило Командование ВВС США в Европе, пишет "Европейская правда".

"Дополнительные истребители укрепят боеготовность, а также сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжает наращивать военную мощь на территории Украины и вокруг нее", - говорится в сообщении.

Американские истребители F-15 Eagle, отправленные с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии, будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые выполняют патрулирование с литовской авиабазы в рамках миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Самолеты должны прибыть на польскую авиабазу неподалеку от Лодзя в четверг.

"Развертывание американских F-15 в Польше повышает возможности коллективной обороны на восточном фланге НАТО и расширяет миссию по патрулированию воздушного пространства, — сказал генерал Джефф Харригиан, командующий ВВС США в Европе и Африке.

Напомним, 6 февраля, в Польшу прибыли основные силы контингента США для усиления восточного фланга НАТО.

Как сообщалось, НАТО рассматривает возможность дополнительного увеличения своего военного присутствия в странах Балтии и Польши, если Россия покинет свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.

Темы: НАТОСШАПольша


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