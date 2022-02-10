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Стерненку скасували покарання за один патрон

Четвер, 10 лютого 2022, 20:34
Стерненку скасували покарання за один патрон
ФОТО: HROMADSKE

Верховний суд скасував вирок щодо засудження активіста Сергія Стерненка за зберігання одного патрона через "малозначність діяння".

Джерело: Стерненко у Telegram, Верховний суд

Деталі: ВС повідомив, що 10 лютого Касаційний кримінальний суд скасував вирок місцевого та ухвалу апеляційного судів у частині засудження Стерненка за незаконне придбання, носіння та зберігання одного патрона. Зважаючи на малозначність діяння, ККС ВС закрив кримінальне провадження.

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Стерненко повідомив, що судимості у нього відтепер немає, проте справа за статтею 146 ("Викрадення") залишилася.

Раніше апеляційний визначив покарання за викрадення – 5 років ув’язнення. Але звільнив чоловіків від тюрми через строки давності. Тобто де-факто цей епізод на зміну покарання не впливнув.

Активіст обіцяє з цією справою піти до ЄСПЛ.

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Українська правда
Теми: СтерненкоВерховний судзброя
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