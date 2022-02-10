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Стерненко отменили наказание за один патрон

Четверг, 10 февраля 2022, 20:34
Стерненко отменили наказание за один патрон
ФОТО: HROMADSKE

Верховный суд отменил приговор по осуждению активиста Сергея Стерненко за хранение одного патрона из-за "малозначности деяния".

Источник: Стерненко в Telegram, Верховный суд

Детали: ВС сообщил, что 10 февраля Кассационный уголовный суд отменил приговор местного и определение апелляционного судов в части осуждения Стерненко за незаконное приобретение, ношение и хранение одного патрона. Учитывая малозначительность деяния, УКС ВС закрыл уголовное производство.

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Стерненко сообщил, что судимости у него отныне нет, однако дело по статье 146 ("Похищение") осталось.

Ранее апелляционный определил наказание за похищение – 5 лет тюрьмы. Но освободил мужчин от тюрьмы из-за сроков давности. То есть, де-факто этот эпизод на изменение наказания не влиял.

Активист обещает с этим делом пойти в ЕСПЧ.

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Украинская правда
Темы: СтерненкоВерховный судоружие
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