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Макрон не погодився на російський ПЛР-тест, тому сидів так далеко від Путіна - ЗМІ

Четвер, 10 лютого 2022, 21:52
фото з сайту кремля

Президент Франції Еммануель Макрон відхилив прохання Кремля пройти російський тест на COVID-19, коли прибув на зустріч із президентом Володимиром Путіним і тому його тримали на відстані від російського лідера.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters із посиланням на два джерела в оточенні Макрона.

Макрон та Путін під час зустрічі сиділи на протилежних кінцях 4-метрового столу.

Джерела агентства, знайомі з протоколом про стан здоров'я президента Франції, повідомили, що Макрон мав вибір: або він погоджувався на ПЛР-тест, проведений російською владою, і йому дозволяли зблизитися з Путіним, або він відмовлявся і був змушений дотримуватися суворішого соціального дистанціювання.

"Ми дуже добре знали, що це означає відсутність рукостискання та цей довгий стіл. Але ми не могли допустити, щоб вони отримали ДНК президента", — сказало одне із джерел, посилаючись на побоювання щодо безпеки, якщо французького лідера буде перевірено російськими лікарями.

Друге джерело в оточенні Макрона підтвердило, що той відмовився пройти російський ПЛР-тест. Джерело повідомило, що Макрон натомість здав французький ПЛР-тест перед від'їздом і тест на антиген, зроблений його власним лікарем у Росії.

"Росіяни сказали нам, що Путіна потрібно тримати в суворій медичній бульбашці", - сказало друге джерело.

У четвер, через три дні після зустрічі Макрона та Путіна, російський лідер прийняв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва. Двоє чоловіків обмінялися рукостисканням і сіли поруч, розділені лише невеликим кавовим столиком.

Зазначимо, що минулого тижня Путін зустрічався з угорським прем'єром Віктором Орбаном і вони сиділи за тим самим великим столом.

Теми: ПутінМакронРосіяФаїна
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