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Макрон не согласился на российский ПЦР-тест, поэтому сидел так далеко от Путина – СМИ

Четверг, 10 февраля 2022, 21:52
фото с сайта кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон отклонил просьбу Кремля пройти российский тест на COVID-19, когда прибыл на встречу с президентом Владимиром Путиным, и поэтому его держали на расстоянии от российского лидера.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника в окружении Макрона.

Макрон и Путин во время встречи сидели на противоположных концах 4-метрового стола.

Источники агентства, знакомые с протоколом о состоянии здоровья президента Франции, сообщили, что у Макрона был выбор: либо он соглашался на ПЦР-тест, проведенный российскими властями, и ему разрешали сблизиться с Путиным, либо он отказывался и был вынужден соблюдать более строгое социальное дистанцирование.

"Мы очень хорошо знали, что это означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента", — сказал один из источников, ссылаясь на опасения по поводу безопасности, если французский лидер будет проверен российскими врачами.

Второй источник в окружении Макрона подтвердил, что Макрон отказался пройти российский ПЦР-тест. Источник сообщил, что Макрон вместо этого сдал французский ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген, сделанный его собственным врачом в России.

"Русские сказали нам, что Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре", — сказал второй источник.

В четверг, через три дня после встречи Макрона и Путина и, российский лидер принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Двое мужчин обменялись рукопожатием и сели рядом друг с другом, разделенные лишь небольшим кофейным столиком.

Отметим, что на прошлой неделе Путин встречался с венгерским премьером Виктором Орбаном и они сидели за тем же большим столом.

Темы: ПутинМакронРосcияФаина


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