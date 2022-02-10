Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британія ухвалила закон про посилення санкцій проти Росії

Четвер, 10 лютого 2022, 21:44

У Великій Британії опублікували новий закон, який розширює коло осіб, пов'язаних з Росією, які можуть бути включені у санкційні списки у разі вторгнення в Україну.

Про це йдеться у заяві МЗС Британії, повідомляє "Європейська правда".

Уряд тепер має право запроваджувати нові жорсткі санкції проти Росії після того, як сьогодні до парламенту було внесено закон у рамках заходів, покликаних переконати Кремль припинити свою агресивну кампанію в Україні. Міністр Європи Джеймс Клєверлі підписала сьогодні закон.

Реклама:

"Тепер Велика Британія може застосовувати санкції не лише до тих, хто безпосередньо пов'язаний з дестабілізацією України, а й до афілійованих з урядом Росії організацій та підприємств, що мають економічне та стратегічне значення для російського уряду, а також до їхніх власників, директорів та довірених осіб", - заявила глава МЗС Ліз Трасс.

У міністерстві зазначили, що цей закон забезпечує основу найжорсткішого режиму санкцій Британії проти Росії.

Це означає, що Британія тепер може вводити санкції проти російських компаній та фізичних осіб у широкому спектрі економічних та стратегічно важливих секторів, таких як хімічна, оборонна, видобувна промисловість, ІКТ та фінансові послуги.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс у четвер перебувала з візитом у Москві і заявила, що Росія має відвести війська від кордону України.

На пресконференції Трасс і Лавров посперечались про те, як розуміти розміщення близько 100 000 російських військових неподалік від українського кордону.

Лавров у свою чергу назвав спілкування з британською колегою "розмовою німого з глухим".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив, що найближчі кілька днів, ймовірно, є "найнебезпечнішим моментом".

Теми: Велика БританіяРосіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: