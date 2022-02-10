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Британия приняла закон об ужесточении санкций против России

Четверг, 10 февраля 2022, 21:44

Великобритания опубликовала новый закон, расширяющий круг лиц, связанных с Россией, которые могут быть подвергнуты санкциям в случае вторжения в Украину.

Об этом говорится в заявлении МИД Британии, сообщает "Европейская правда".

Правительство теперь имеет право вводить новые жесткие санкции против России после того, как сегодня в парламент был внесен закон в рамках мер, призванных убедить Кремль прекратить свою агрессивную кампанию в Украине. Министр Европы Джеймс Клеверли подписала сегодня закон.

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"Теперь Великобритания может применять санкции не только к тем, кто напрямую связан с дестабилизацией Украины, но и к аффилированным с правительством России организациям и предприятиям, имеющим экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также к их владельцам, директорам и доверенным лицам", - заявила глава МИД Лиз Трасс.

В министерстве отметили, что этот закон обеспечивает основу для самого жесткого режима санкций Великобритании против России.

Это означает, что Великобритания теперь может вводить санкции против российских компаний и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных секторов, таких как химическая, оборонная, добывающая промышленность, ИКТ и финансовые услуги.

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Ранее на пресс-конференции в Москве Трасс и Лавров поспорили о том, как понимать размещение около 100 000 российских военных вблизи украинской границы.

Лавров назвал общение с британской коллегой "разговором немого с глухим".

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что ближайшие несколько дней, вероятно, будут  "самым опасным моментом".

Темы: ВеликобританияРосcиясанкции
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