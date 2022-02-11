Байден порадив американцям покинути Україну вже зараз
Президент США Джо Байден порадив американцям, які залишаються в Україні, виїхати.
Джерело: Байден в інтерв'ю NBC News
Пряма мова: "Американським громадянам слід виїхати зараз. Не схоже, що ми маємо справу з терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація, і все може швидко вийти з-під контролю".
Деталі: На запитання до Байдена, який сценарій може спонукати його направити війська для порятунку американців, які біжать із країни, Байден відповів: "Ні. Це світова війна, коли американці та Росія починають стріляти один в одного".
NBC зазначає, що окремо у четвер Державний департамент опублікував попередження про те, що США "не зможуть евакуювати громадян США у разі воєнних дій Росії будь-де в Україні". Він попередив, що регулярні консульські послуги, зокрема допомога громадянам, які намагаються залишити країну, будуть "серйозно порушені".
Передісторія:
- 24 січня Держдеп США оприлюднив заяву про наказ евакуюватися з України родичам своїх дипломатів та про дозвіл на виїзд частини своїх чинних співробітників. Схожі кроки анонсували також Британія, Австралія та Німеччина, але низка країн ЄС заявили, що не мають наміру наслідувати приклад США і Британії.
- 26 січня США закликали американців в Україні розглянути питання про негайний виїзд додому з огляду на непередбачувану ситуацію, та повторили цей заклик і після пресконференції президента України Володимира Зеленського, на якій він закликав "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією, тому що це шкодить економіці України, та назвав помилкою евакуацію частини співробітників посольств.
- У Міністерстві закордонних справ України назвали передчасним рішення Держдепу США вивозити з Києва родини співробітників та зауважили, що у безпековій ситуації фактично не сталося змін.
- 8 лютого стало відомо, що посольство США у Києві розглядає плани на випадок можливого нападу Росії і розглядає можливість переїзду до Західної України.