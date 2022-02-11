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Байден порадив американцям покинути Україну вже зараз

П'ятниця, 11 лютого 2022, 01:37
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден порадив американцям, які залишаються в Україні, виїхати.

Джерело: Байден в інтерв'ю NBC News

Пряма мова: "Американським громадянам слід виїхати зараз. Не схоже, що ми маємо справу з терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій у світі. Це зовсім інша ситуація, і все може швидко вийти з-під контролю".

Деталі: На запитання до Байдена, який сценарій може спонукати його направити війська для порятунку американців, які біжать із країни, Байден відповів: "Ні. Це світова війна, коли американці та Росія починають стріляти один в одного".

NBC зазначає, що окремо у четвер Державний департамент опублікував попередження про те, що США "не зможуть евакуювати громадян США у разі воєнних дій Росії будь-де в Україні". Він попередив, що регулярні консульські послуги, зокрема допомога громадянам, які намагаються залишити країну, будуть "серйозно порушені".

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Теми: БайденСША
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