Байден посоветовал американцам покинуть Украину уже сейчас
Президент США Джо Байден посоветовал оставающимся в Украине американцам уехать.
Источник: Байден в интервью NBC News
Прямая речь: "Американским гражданам следует уехать сейчас. Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля".
Детали: На вопрос к Байдену, какой сценарий может побудить его направить войска для спасения бегущих из страны американцев, Байден ответил: "Нет. Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга".
NBC отмечает, что отдельно в четверг Государственный департамент опубликовал предупреждение о том, что США "не смогут эвакуировать граждан США в случае военных действий России в любом месте в Украине". Он предупредил, что регулярные консульские услуги, в частности, помощь гражданам, пытающимся покинуть страну, будут "серьезно нарушены".
Предыстория:
- 24 января Госдеп США обнародовал заявление о приказе эвакуироваться из Украины родственникам своих дипломатов и о разрешении на выезд части своих действующих сотрудников. Подобные шаги анонсировали также Британия, Австралия и Германия, но ряд стран ЕС заявили, что не намерены последовать примеру США и Британии.
- 26 января США призвали американцев в Украине рассмотреть вопрос о немедленном выезде домой с учетом непредсказуемой ситуации, и повторили этот призыв и после пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, на которой он призывал "не нагнетать панику" относительно войны с Россией, потому что это вредит экономике Украины, и назвал ошибкой эвакуацию части сотрудников посольств.
- В Министерстве иностранных дел Украины назвали преждевременным решение Госдепа США вывозить из Киева семьи сотрудников и отметили, что в ситуации безопасности фактически не произошло изменений.
- 8 февраля стало известно, что посольство США в Киеве рассматривает планы на случай возможного нападения России и рассматривает возможность переезда в Западную Украину.