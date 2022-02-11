Байден посоветовал американцам покинуть Украину уже сейчас

Президент США Джо Байден посоветовал оставающимся в Украине американцам уехать.

Источник: Байден в интервью NBC News

Прямая речь: "Американским гражданам следует уехать сейчас. Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля".

Детали: На вопрос к Байдену, какой сценарий может побудить его направить войска для спасения бегущих из страны американцев, Байден ответил: "Нет. Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга".

NBC отмечает, что отдельно в четверг Государственный департамент опубликовал предупреждение о том, что США "не смогут эвакуировать граждан США в случае военных действий России в любом месте в Украине". Он предупредил, что регулярные консульские услуги, в частности, помощь гражданам, пытающимся покинуть страну, будут "серьезно нарушены".

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