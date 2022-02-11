Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден посоветовал американцам покинуть Украину уже сейчас

Пятница, 11 февраля 2022, 01:37
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США Джо Байден посоветовал оставающимся в Украине американцам уехать.

Источник: Байден в интервью NBC News

Прямая речь: "Американским гражданам следует уехать сейчас. Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля".

Детали: На вопрос к Байдену, какой сценарий может побудить его направить войска для спасения бегущих из страны американцев, Байден ответил: "Нет. Это мировая война, когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга".

NBC отмечает, что отдельно в четверг Государственный департамент опубликовал предупреждение о том, что США "не смогут эвакуировать граждан США в случае военных действий России в любом месте в Украине". Он предупредил, что регулярные консульские услуги, в частности, помощь гражданам, пытающимся покинуть страну, будут "серьезно нарушены".

Предыстория:

Темы: БайденСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
Байден
Байден поговорил по телефону с Макроном после его визита в Москву и Киев
Байден назвал Путина "парнем с ядерным оружием и без друзей" – СМИ
Байден после года игнора признал Tesla крупнейшим производителем электромобилей в США
Последние новости
17:09
Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу
17:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
15:46
Признание Россией ОРДЛО: МИД Украины предупреждает РФ о последствиях
15:26
Столтенберг о намерении РФ признать ОРДЛО: нарушение международного права и "Минска"
Все новости...