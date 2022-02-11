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Reuters: Фінляндія закупить у США літаки F-35 вже в лютому

П'ятниця, 11 лютого 2022, 02:40

Офіційна угода між Штатами та Фінляндією про закупівлю винищувачів F-35 може бути підписана вже в п'ятницю.

Джерело: джерела в США у Reuters

Деталі: Троє людей, знайомі із ситуацією, говорили на умовах анонімності. Вони сказали, що вже у п'ятницю Фінляндія може підписати документи, що оформляють угоду, і що виробництво може розпочнеться.

Що передувало:

  • 10 грудня стало відомо, що Фінляндія купить 64 багатофункціональні винищувачі F-35 американської корпорації Lockheed Martin - це найбільша в історії Фінляндії угода про закупівлю зброї. Вартість угоди становитиме близько 10 мільярдів євро.
  • Перші літаки F-35 надійдуть на озброєння ВПС Фінляндії у 2025 році в рамках програми з підготовки та навчання персоналу.
  • Непомітні багатофункціональні винищувачі F-35 замінять старі винищувачі Hornet. Це відбудеться у 2028-2030 роках.

Теми: СШАФінляндія
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