Reuters: Фінляндія закупить у США літаки F-35 вже в лютому

Офіційна угода між Штатами та Фінляндією про закупівлю винищувачів F-35 може бути підписана вже в п'ятницю.

Джерело: джерела в США у Reuters

Деталі: Троє людей, знайомі із ситуацією, говорили на умовах анонімності. Вони сказали, що вже у п'ятницю Фінляндія може підписати документи, що оформляють угоду, і що виробництво може розпочнеться.

Що передувало: