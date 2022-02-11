Reuters: Финляндия закупит у США самолеты F-35 уже в феврале
Пятница, 11 февраля 2022, 01:40
Официальное соглашение между Штатами и Финляндией о закупке истребителей F-35 может быть подписано уже в пятницу.
Источник: источники в США у Reuters
Детали: Три человека, знакомые с ситуацией, говорили на условиях анонимности. Они сказали, что уже в пятницу Финляндия может подписать документы, оформляющие соглашение, и что производство может начаться.
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Что предшествовало:
- 10 декабря стало известно, что Финляндия купит 64 многофункциональных истребителя F-35 американской корпорации Lockheed Martin – это крупнейшее в истории Финляндии соглашение о закупке оружия. Стоимость сделки составит около 10 млрд евро.
- Первые самолеты F-35 поступят на вооружение ВВС Финляндии в 2025 году в рамках программы по подготовке и обучению персонала.
- Незаметные функциональные истребители F-35 заменят старые истребители Hornet. Это произойдет в 2028-2030 годах.