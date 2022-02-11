Reuters: Финляндия закупит у США самолеты F-35 уже в феврале

Официальное соглашение между Штатами и Финляндией о закупке истребителей F-35 может быть подписано уже в пятницу.

Источник: источники в США у Reuters

Детали: Три человека, знакомые с ситуацией, говорили на условиях анонимности. Они сказали, что уже в пятницу Финляндия может подписать документы, оформляющие соглашение, и что производство может начаться.

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