Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Естонія виділить понад 350 тисяч євро гумдопомоги для сходу України

П'ятниця, 11 лютого 2022, 08:52
Естонія виділить понад 350 тисяч євро гумдопомоги для сходу України
Ева-Марія Лійметс, фото Anadolu Agency via Getty Images

Міністерство закордонних справ Естонії виділить Україні на гуманітарну допомогу 351 700 євро з метою підтримати людей, які живуть поблизу східного кордону України та допомогти країні підготуватися до можливої ​​міграційної кризи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

За словами міністра закордонних справ Естонії Еви-Марії Лійметс, вісім років збройного конфлікту на сході України посилили гуманітарну кризу і вона потребує постійної міжнародної уваги та підтримки.

Реклама:

"Конфлікт вплинув на життя майже п'яти мільйонів людей, з яких понад три мільйони потребують гуманітарної допомоги. Для багатьох мешканців проблемою є недостатнє надання медичної допомоги та комунальних послуг, таких як електрика, вода та опалення" , – пояснила міністр.

"Ці проблеми погіршуються в нинішній складній ситуації з безпекою, тому ми вирішили підтримати Україну додатковою гуманітарною допомогою, щоб допомогти полегшити страждання жителів населених пунктів поблизу кордону", – додала Лійметс.

Нагадаємо, глава МЗС Австрії Александр Шалленберг під час візиту у Київ заявив, що його країна виділить  2,5 млн євро гуманітарної допомоги Україні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЕстоніягрошіДонбасміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Естонія
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Останні новини
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: