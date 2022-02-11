Естонія виділить понад 350 тисяч євро гумдопомоги для сходу України
Міністерство закордонних справ Естонії виділить Україні на гуманітарну допомогу 351 700 євро з метою підтримати людей, які живуть поблизу східного кордону України та допомогти країні підготуватися до можливої міграційної кризи.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.
За словами міністра закордонних справ Естонії Еви-Марії Лійметс, вісім років збройного конфлікту на сході України посилили гуманітарну кризу і вона потребує постійної міжнародної уваги та підтримки.
"Конфлікт вплинув на життя майже п'яти мільйонів людей, з яких понад три мільйони потребують гуманітарної допомоги. Для багатьох мешканців проблемою є недостатнє надання медичної допомоги та комунальних послуг, таких як електрика, вода та опалення" , – пояснила міністр.
"Ці проблеми погіршуються в нинішній складній ситуації з безпекою, тому ми вирішили підтримати Україну додатковою гуманітарною допомогою, щоб допомогти полегшити страждання жителів населених пунктів поблизу кордону", – додала Лійметс.
Нагадаємо, глава МЗС Австрії Александр Шалленберг під час візиту у Київ заявив, що його країна виділить 2,5 млн євро гуманітарної допомоги Україні.