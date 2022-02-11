Естонія виділить понад 350 тисяч євро гумдопомоги для сходу України

Міністерство закордонних справ Естонії виділить Україні на гуманітарну допомогу 351 700 євро з метою підтримати людей, які живуть поблизу східного кордону України та допомогти країні підготуватися до можливої ​​міграційної кризи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

За словами міністра закордонних справ Естонії Еви-Марії Лійметс, вісім років збройного конфлікту на сході України посилили гуманітарну кризу і вона потребує постійної міжнародної уваги та підтримки.

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"Конфлікт вплинув на життя майже п'яти мільйонів людей, з яких понад три мільйони потребують гуманітарної допомоги. Для багатьох мешканців проблемою є недостатнє надання медичної допомоги та комунальних послуг, таких як електрика, вода та опалення" , – пояснила міністр.

"Ці проблеми погіршуються в нинішній складній ситуації з безпекою, тому ми вирішили підтримати Україну додатковою гуманітарною допомогою, щоб допомогти полегшити страждання жителів населених пунктів поблизу кордону", – додала Лійметс.

Нагадаємо, глава МЗС Австрії Александр Шалленберг під час візиту у Київ заявив, що його країна виділить 2,5 млн євро гуманітарної допомоги Україні.