Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Эстония выделит более 350 тысяч евро гумпомощи для востока Украины

Пятница, 11 февраля 2022, 08:52
Эстония выделит более 350 тысяч евро гумпомощи для востока Украины
Эва-Мария Лийметс, фото Anadolu Agency via Getty Images

Министерство иностранных дел Эстонии выделит Украине на гуманитарную помощь 351 700 евро, чтобы поддержать людей, живущих вблизи восточной границы Украины и помочь стране подготовиться к возможному миграционному кризису.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, восемь лет вооруженного конфликта на востоке Украины усилили гуманитарный кризис и нуждаются в постоянном международном внимании и поддержке.

Реклама:

"Конфликт повлиял на жизнь почти пяти миллионов людей, из которых более трех миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. Для многих жителей проблемой является недостаточное предоставление медицинской помощи и коммунальных услуг, таких как электричество, вода и отопление", – пояснила министр.

Эти проблемы усугубляются в нынешней сложной ситуации с безопасностью, потому мы решили поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей населенных пунктов вблизи границы", – добавила Лийметс.

Напомним, глава МИД Австрии Александр Шалленберг во время визита в Киев заявил, что его страна выделит 2,5 млн. евро гуманитарной помощи Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЭстонияденьгиДонбассмиграция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Эстония
Эстония договорилась о дальнейшем развертывании испанских NASAMS у себя
Большинство эстонцев хотят отставки премьера из-за "российского бизнеса" ее мужа
Жители Эстонии собрали деньги на 21 разведывательный дрон для Украины
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: