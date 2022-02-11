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Эстония выделит более 350 тысяч евро гумпомощи для востока Украины

Пятница, 11 февраля 2022, 09:52
Эва-Мария Лийметс, фото Anadolu Agency via Getty Images

Министерство иностранных дел Эстонии выделит Украине на гуманитарную помощь 351 700 евро, чтобы поддержать людей, живущих вблизи восточной границы Украины и помочь стране подготовиться к возможному миграционному кризису.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, восемь лет вооруженного конфликта на востоке Украины усилили гуманитарный кризис и нуждаются в постоянном международном внимании и поддержке.

"Конфликт повлиял на жизнь почти пяти миллионов людей, из которых более трех миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. Для многих жителей проблемой является недостаточное предоставление медицинской помощи и коммунальных услуг, таких как электричество, вода и отопление", – пояснила министр.

Эти проблемы усугубляются в нынешней сложной ситуации с безопасностью, потому мы решили поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей населенных пунктов вблизи границы", – добавила Лийметс.

Напомним, глава МИД Австрии Александр Шалленберг во время визита в Киев заявил, что его страна выделит 2,5 млн. евро гуманитарной помощи Украине.

Темы: ЭстонияденьгиДонбассмиграция


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