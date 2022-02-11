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Біатлоністка Білосюк подолала Covid і повернулася до збірної на Олімпіаді

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 лютого 2022, 10:15
Біатлоністка Білосюк подолала Covid і повернулася до збірної на Олімпіаді
фото: НОК України

Капітанка збірної України з біатлону Олена Білосюк подолала коронавірус і повернулася у розташування збірної України на Олімпіаді в Пекіні.

Джерело: Facebook-сторінка НОК України, "Суспільне"

Дослівно: "До розташування нашої команди з ізоляційного готелю повертається капітан жіночої збірної з біатлону, олімпійська чемпіонка Олена Білосюк, яка здала 2 негативних ПЛР-тести поспіль і готова допомогти нашій команді.

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У розташуванні збірної з учорашнього вечора також перебуває і сервісмен Іван Білосюк".

Деталі: Перед початком Олімпіади у Пекіні Білосюк отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Через це вона перебувала на самоізоляції і пропустила вже два старти, у яких могла взяти участь - змішану естафету та індивідуальну гонку.

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фото: НОК

Повернення Білосюк відбулося перед стартом жіночої спринтерської гонки, але стартувати на Олімпіаді-2022 спортсменка зможе лише в одній гонці - жіночій естафеті.

Довідка: Для Білосюк Олімпіада-2022 стане третьою у кар'єрі. Її найкращий результат в особистих гонках - сьоме місце у масстарті.

У сезоні 2021/22 Білосюк виступила на п'яти етапах Кубка світу. Найкращий результат - 13-е місце у гонці переслідування на етапі у Гохфільцені.

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Теми: ОлімпіадаУкраїнакоронавірусКитай
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