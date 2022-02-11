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Биатлонистка Белосюк преодолела Covid и вернулась в сборную на Олимпиаде

Мазуренко Алена Пятница, 11 февраля 2022, 11:15
фото: НОК Украины

Капитан сборной Украины по биатлону Елена Белосюк преодолела коронавирус и вернулась в расположение сборной Украины на Олимпиаде в Пекине. 

Источник: Facebook-страница НОК Украины, "Суспільне"

Дословно: "К расположению нашей команды из изоляционного отеля возвращается капитан женской сборной по биатлону, олимпийская чемпионка Елена Белосюк, которая сдала 2 отрицательных ПЦР-теста подряд и готова помочь нашей команде.

В расположении сборной со вчерашнего вечера также находится и сервисмен Иван Белосюк".

Детали: Перед началом Олимпиады в Пекине Белосюк получила положительный результат теста на коронавирус.

Поэтому она находилась на самоизоляции и пропустила уже два старта, в которых могла принять участие - смешанную эстафету и индивидуальную гонку.

Возвращение Белосюк произошло перед стартом женской спринтерской гонки, но стартовать на Олимпиаде-2022 спортсменка сможет только в одной гонке – женской эстафете.

 
ФОТО: НОК

Справка: Для Белосюк Олимпиада-2022 станет третьей в карьере. Ее лучший результат в личных гонках – седьмое место в масстарте.

В сезоне 2021/22 Белосюк выступила на пяти этапах Кубка мира. Лучший результат – 13-е место в гонке преследования на этапе в Гохфильцене.

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Темы: ОлимпиадаУкраинакоронавирусКитай


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