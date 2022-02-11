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Блінкен: Путін може і не чекати кінця Олімпіади, щоб напасти на Україну

П'ятниця, 11 лютого 2022, 10:53
Блінкен: Путін може і не чекати кінця Олімпіади, щоб напасти на Україну
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО З ЙОГО TWITTER

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія спрямувала більше сил до свого кордону з Україною і може розпочати вторгнення у будь-який момент, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Він сказав, що Вашингтон продовжує "згортати" своє посольство в Україні і повторив заклик Держдепартаменту до американських громадян негайно покинути країну.

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"Простіше кажучи, ми продовжуємо бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації, включаючи прибуття нових сил на український кордон", – сказав Блінкен на пресконференції в австралійському місті Мельбурн.

"Як ми вже говорили раніше, ми знаходимося у вікні, коли вторгнення може початися в будь-який час, і, щоб бути зрозумілим, в тому числі під час Олімпіади" - заявив він.

Раніше президент США Джо Байден закликав американців негайно покинути Україну, оскільки ситуація може швидко "зійти на божевілля".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників у середу повідомила, що Білий дім схвалив план розміщення військ у Польщі для допомоги в евакуації американців з України.

За даними видання, частина військовослужбовців 82-го повітряно-десантного корпусу розпочне створення блокпостів та інших об’єктів на кордоні Польщі з Україною, щоб почати підготовку до обслуговування американців. Військові надаватимуть матеріально-технічну підтримку, щоб допомогти координувати евакуацію, а не літати літаками безпосередньо в Україну, щоб вивезти американських громадян.

Теми: ПутінУкраїнаСШАОлімпіада
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