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Блинкен: Путин может и не ждать конца Олимпиады, чтобы напасть на Украину

Пятница, 11 февраля 2022, 11:53
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО ИЗ ЕГО TWITTER

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия направила больше сил к своей границе с Украиной и может приступить к вторжению в любой момент, даже во время зимних Олимпийских игр.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Он сказал, что Вашингтон продолжает "сворачивать" свое посольство в Украине и повторил призыв Госдепартамента к американским гражданам немедленно покинуть страну.

"Проще говоря, мы продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил к украинской границе", – сказал Блинкен на пресс-конференции в австралийском городе Мельбурн.

"Как мы уже говорили раньше, мы находимся в окне, когда вторжение может начаться в любое время, и чтобы быть понятным, в том числе во время Олимпиады" - заявил он.

Ранее президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, поскольку ситуация может быстро "сойти на безумие".

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников в среду сообщила, что Белый дом одобрил план размещения войск в Польше для помощи в эвакуации американцев из Украины.

По данным издания, часть военнослужащих 82-го воздушно-десантного корпуса приступит к созданию блокпостов и других объектов на границе Польши с Украиной, чтобы начать подготовку к обслуживанию американцев. Военные будут оказывать материально-техническую поддержку, чтобы помочь координировать эвакуацию, а не летать на самолетах непосредственно в Украину, чтобы вывезти американских граждан.

Темы: ПутинУкраинаСШАОлимпиада


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