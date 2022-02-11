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З Андріївського узвозу хочуть прибрати торговців сувенірами

П'ятниця, 11 лютого 2022, 12:30
Андріївський узвіз. Фото guide.kyivcity.gov.ua

Київська влада вирішила заборонити продаж сувенірів та інших товарів на Андріївському узвозі, перемістивши торговців на Алею художників та Пейзажну алею.  

Джерело: протокол КМДА від 28 січня, оприлюднений 31 січня 

Деталі: Згідно з документом, Подільська РДА має до 14 лютого розробити план-схему розміщення художньої та сувенірної продукції на Алеї художників та Пейзажній алеї.

Крім того, Шевченківська та Подільська РДА до 1 березня мають вжити "дієвих заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі сувенірною та художньою продукцією з вулиць Десятинна та Володимирська" і "тримати санітарно-технічний стан вищевказаних вулиць на постійному контролі".

До цього ж часу продавці сувенірів мають переїхати на Алею художників та Пейзажну алею.  

Ірина Балачук, УП
Теми: Київторгівля
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