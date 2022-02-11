З Андріївського узвозу хочуть прибрати торговців сувенірами
П'ятниця, 11 лютого 2022, 11:30
Київська влада вирішила заборонити продаж сувенірів та інших товарів на Андріївському узвозі, перемістивши торговців на Алею художників та Пейзажну алею.
Джерело: протокол КМДА від 28 січня, оприлюднений 31 січня
Деталі: Згідно з документом, Подільська РДА має до 14 лютого розробити план-схему розміщення художньої та сувенірної продукції на Алеї художників та Пейзажній алеї.
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Крім того, Шевченківська та Подільська РДА до 1 березня мають вжити "дієвих заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі сувенірною та художньою продукцією з вулиць Десятинна та Володимирська" і "тримати санітарно-технічний стан вищевказаних вулиць на постійному контролі".
До цього ж часу продавці сувенірів мають переїхати на Алею художників та Пейзажну алею.
Ірина Балачук, УП