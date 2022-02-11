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З Андріївського узвозу хочуть прибрати торговців сувенірами

П'ятниця, 11 лютого 2022, 11:30
З Андріївського узвозу хочуть прибрати торговців сувенірами
Андріївський узвіз. Фото guide.kyivcity.gov.ua

Київська влада вирішила заборонити продаж сувенірів та інших товарів на Андріївському узвозі, перемістивши торговців на Алею художників та Пейзажну алею.  

Джерело: протокол КМДА від 28 січня, оприлюднений 31 січня 

Деталі: Згідно з документом, Подільська РДА має до 14 лютого розробити план-схему розміщення художньої та сувенірної продукції на Алеї художників та Пейзажній алеї.

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Крім того, Шевченківська та Подільська РДА до 1 березня мають вжити "дієвих заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі сувенірною та художньою продукцією з вулиць Десятинна та Володимирська" і "тримати санітарно-технічний стан вищевказаних вулиць на постійному контролі".

До цього ж часу продавці сувенірів мають переїхати на Алею художників та Пейзажну алею.  

Ірина Балачук, УП
Теми: Київторгівля
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