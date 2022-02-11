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С Андреевского спуска хотят убрать торговцев сувенирами

Пятница, 11 февраля 2022, 11:30
С Андреевского спуска хотят убрать торговцев сувенирами
Андреевский спуск. Фото guide.kyivcity.gov.ua

Киевские власти решили запретить продажу сувениров и других товаров на Андреевском спуске, переместив торговцев на Аллею художников и Пейзажную аллею.

Источник: протокол КГГА от 28 января, обнародованный 31 января

Детали: Согласно документу, Подольская РГА должна до 14 февраля разработать план-схему размещения художественной и сувенирной продукции на Аллее художников и Пейзажной аллее.

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Кроме того, Шевченковская и Подольская РГА до 1 марта должны принять "действенные меры по ликвидации стихийной торговли сувенирной и художественной продукцией с улиц Десятинная и Владимирская" и "держать санитарно-техническое состояние вышеуказанных улиц на постоянном контроле".

К этому времени продавцы сувениров должны переехать на Аллею художников и Пейзажную аллею.

Ирина Балачук, УП
Темы: Киевторговля
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