Українка – восьма у жіночому спринті з біатлону на Олімпіаді-2022

Четвертою гонкою на Олімпійських іграх у Пекіні став жіночий спринт у біатлоні, у якому взяли участь 89 учасниць, які мали подолати найкоротшу дистанцію - 7.5 км. Українка Юлія Джима увійшла до топ-10.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Україна у жіночому спринті була представлена у неповному складі: до Юлії Джими та Ірини Петренко, які змагалися в індивідуальній гонці, приєдналася Анастасія Меркушина.

Джима, яка бігла другою гонку серед українок, могла поборотися за медаль.

Вона закрила усі мішені на першій стрільбі, посідаючи четверте проміжне місце. Відставання від італійки Доротеї Вірер складало лише 4.6 секунд, тож за умов успішної "стійки", українка могла поборотися за нагороду.

Однак на "стійці" Джима не закрила четверту мішень, відправившись на коло штрафу.

У підсумку вона фінішувала восьмою. Це другий поспіль особистий рекорд для неї на Олімпіадах та другий найкращий результат України у сезоні 2021/22.

Петренко втратила шанси на високі місця на першій стрільбі, не закривши дві мішені. Попри успішну "стійку" та високу швидкість на останньому колі, українська біатлоністка замкнула топ-40.

Меркушина також не змогла закрити одну мішень на першій стрільбі, але у "стійці" відпрацювала краще і потрапила у топ-30.

Тож від України усі три біатлоністки відібралися у гонку переслідування Олімпіади-2022.

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Топ 3 у спринті: Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія), Ельвіра Еберг (Швеція), Доротея Вірер (Італія).