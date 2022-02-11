Украинка – восьмая в женском спринте с биатлона на Олимпиаде-2022

Четвертой гонкой на Олимпийских играх в Пекине стал женский спринт в биатлоне, в котором приняли участие 89 участниц, которые должны были преодолеть кратчайшую дистанцию ​​- 7.5 км. Украинка Юлия Джима вошла в топ-10.

Источник: "Суспільне"

Детали: Украина в женском спринте была представлена ​​в неполном составе: к Юлии Джиме и Ирине Петренко, соревновавшихся в индивидуальной гонке, присоединилась Анастасия Меркушина.

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Джима, бежавшая второй гонкой среди украинок, могла сразиться за медаль.

Она закрыла все мишени на первой стрельбе, занимая четвертое промежуточное место. Отставание от итальянки Доротеи Вирер составляло всего 4.6 секунд, так что при условии успешной "стойки", украинка могла побороться за награду.

Однако на "стойке" Джима не закрыла четвертую мишень, отправившись на круг штрафа.

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В итоге она финишировала восьмой. Это второй личный рекорд для нее на Олимпиадах и второй лучший результат Украины в сезоне 2021/22.

Петренко упустила шансы на высокие места на первой стрельбе, не закрыв две мишени. Несмотря на успешную "стойкую" и высокую скорость на последнем круге, украинская биатлонистка замкнула топ-40.

Меркушина также не смогла закрыть одну мишень на первой стрельбе, но в "стойке" отработала лучше и попала в топ-30.

От Украины все три биатлонистки отобрались в гонку преследования Олимпиады-2022.

Топ 3 в спринте: Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия), Эльвира Эберг (Швеция), Доротея Вирер (Италия).

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