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Росія скасувала блокаду акваторії Азовського моря – ДПСУ

П'ятниця, 11 лютого 2022, 12:05
Росія скасувала блокаду акваторії Азовського моря – ДПСУ
фото ДПСУ

Росія скасувала блокаду частини акваторії Азовського моря.

Джерело: спікер регіонального управління Морської охорони Державної прикордонної служби Наталя Гуменюк у коментарі УП

Пряма мова: "У нас на даний момент є інформація від Держгідрографії України про те що район попередньо закритий для навчань Російською Федерацією у південній частині Азовського моря не буде закритий. Іншої інформації у нас немає".

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Деталі: На уточнююче запитання щодо ситуації з блокадою Чорного моря Гуменюк повторила, що такої інформації у ДПСУ немає.

Валентина Романенко, УП
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