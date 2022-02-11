Россия отменила блокаду акватории Азовского моря – ГПСУ

Россия отменила блокаду части акватории Азовского моря.

Источник: спикер регионального управления Морской охраны Государственной пограничной службы Наталья Гуменюк в комментарии УП

Прямая речь: "У нас на данный момент есть информация от Госгидрографии Украины о том, что район предварительно закрытый для учений Российской Федерацией в южной части Азовского моря не будет закрыт. Другой информации у нас нет".

Детали: На уточняющий вопрос о ситуации с блокадой Черного моря Гуменюк повторила, что такой информации у ГПСУ нет.