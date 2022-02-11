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Уряд Чехії планує постачати Україні додаткову зброю

П'ятниця, 11 лютого 2022, 13:07

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що після рішення надати 4000 артилерійських снарядів уряд його країни планує продовжити постачати зброю Україні.

Про це чеський дипломат розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Наразі не знаю, в якій саме формі це буде, але наш уряд має політичну волю допомогти Україні встояти у цій кризі. Частина цих зусиль спрямована на те, щоби змінити "розрахунки втрат" для Путіна, щоб він ухвалив рішення не нападати на Україну фізично", - сказав глава чеської дипломатії.

За його словами, у чеському суспільстві не було дискусій стосовно того, чи надавати Україні снаряди.

"Звичайно, у людей можуть бути різні думки, але щодо постачання зброї Україні взагалі не було політичних дебатів. Тому я радий, що зрештою Чехія приєдналася до клубу держав, які допомагають Україні також таким чином. Як ви вже згадали, це роблять не всі держави. Але клуб у нас непоганий – ми там разом з США, Британією, Польщею, країнами Балтії", - сказав міністр.

Він пояснив, що Чехія допомогає Україні, бо тамтешні події впливають на Центральну Європу.

"Змінюється міграція, економічна взаємодія – все змінюється. Ми з вами у близькому сусідстві, тому все, що відбувається у вас, має для нас значення", - зауважив міністр.

Дивіться повне інтерв’ю з чеським дипломатом на YouTube-каналі "ЄвроПравди": Снаряди проти Путіна. Міністр Чехії про шанси нападу, зброю для України та шлях зупинити агресора

Теми: Чехіязброя
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