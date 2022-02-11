Уряд Чехії планує постачати Україні додаткову зброю

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що після рішення надати 4000 артилерійських снарядів уряд його країни планує продовжити постачати зброю Україні.

Про це чеський дипломат розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Наразі не знаю, в якій саме формі це буде, але наш уряд має політичну волю допомогти Україні встояти у цій кризі. Частина цих зусиль спрямована на те, щоби змінити "розрахунки втрат" для Путіна, щоб він ухвалив рішення не нападати на Україну фізично", - сказав глава чеської дипломатії.

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За його словами, у чеському суспільстві не було дискусій стосовно того, чи надавати Україні снаряди.

"Звичайно, у людей можуть бути різні думки, але щодо постачання зброї Україні взагалі не було політичних дебатів. Тому я радий, що зрештою Чехія приєдналася до клубу держав, які допомагають Україні також таким чином. Як ви вже згадали, це роблять не всі держави. Але клуб у нас непоганий – ми там разом з США, Британією, Польщею, країнами Балтії", - сказав міністр.

Він пояснив, що Чехія допомогає Україні, бо тамтешні події впливають на Центральну Європу.

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"Змінюється міграція, економічна взаємодія – все змінюється. Ми з вами у близькому сусідстві, тому все, що відбувається у вас, має для нас значення", - зауважив міністр.

Дивіться повне інтерв’ю з чеським дипломатом на YouTube-каналі "ЄвроПравди": Снаряди проти Путіна. Міністр Чехії про шанси нападу, зброю для України та шлях зупинити агресора