Правительство Чехии планирует поставлять Украине дополнительное оружие

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что после решения предоставить 4000 артиллерийских снарядов правительство его страны планирует продолжить поставлять оружие Украине.

Об этом чешский дипломат рассказал в интервью "Европейской правде".

"Пока не знаю, в какой именно форме это будет, но у нашего правительства есть политическая воля помочь Украине выстоять в этом кризисе. Часть этих усилий направлена ​​на то, чтобы изменить "расчеты потерь" для Путина, чтобы он принял решение не нападать на Украину физически", – сказал глава чешской дипломатии.

По его словам, в чешском обществе не было дискуссий о том, предоставлять ли Украине снаряды.

"Конечно, у людей могут быть разные мнения, но по вопросу поставки оружия Украине вообще не было политических дебатов. Поэтому я рад, что в конце концов Чехия присоединилась к клубу государств, которые помогают Украине таким образом. Как вы уже упомянули, это делают не все государства. Но клуб у нас неплохой - мы там вместе с США, Британией, Польшей, странами Балтии", - сказал министр.

Он объяснил, что Чехия помогает Украине, потому что тамошние события влияют на Центральную Европу.

"Меняется миграция, экономическое взаимодействие – все меняется. Мы с вами в близком соседстве, поэтому все, что происходит у вас, имеет для нас значение", - заметил министр.

Смотрите полное интервью с чешским дипломатом на YouTube-канале ЕвроПравды: Снаряды против Путина. Министр Чехии о шансах нападения, оружии для Украины и способах остановить агрессора