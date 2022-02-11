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Правительство Чехии планирует поставлять Украине дополнительное оружие

Пятница, 11 февраля 2022, 13:07

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что после решения предоставить 4000 артиллерийских снарядов правительство его страны планирует продолжить поставлять оружие Украине.

Об этом чешский дипломат рассказал в интервью "Европейской правде".

"Пока не знаю, в какой именно форме это будет, но у нашего правительства есть политическая воля помочь Украине выстоять в этом кризисе. Часть этих усилий направлена ​​на то, чтобы изменить "расчеты потерь" для Путина, чтобы он принял решение не нападать на Украину физически", – сказал глава чешской дипломатии.

По его словам, в чешском обществе не было дискуссий о том, предоставлять ли Украине снаряды.

"Конечно, у людей могут быть разные мнения, но по вопросу поставки оружия Украине вообще не было политических дебатов. Поэтому я рад, что в конце концов Чехия присоединилась к клубу государств, которые помогают Украине таким образом. Как вы уже упомянули, это делают не все государства. Но клуб у нас неплохой - мы там вместе с США, Британией, Польшей, странами Балтии", - сказал министр.

Он объяснил, что Чехия помогает Украине, потому что тамошние события влияют на Центральную Европу.

"Меняется миграция, экономическое взаимодействие – все меняется. Мы с вами в близком соседстве, поэтому все, что происходит у вас, имеет для нас значение", - заметил министр.

Смотрите полное интервью с чешским дипломатом на YouTube-канале ЕвроПравды: Снаряды против Путина. Министр Чехии о шансах нападения, оружии для Украины и способах остановить агрессора

Темы: Чехияоружие


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