Водій вантажівки, який на смерть збив пішохода, відсидить 8 років

Оболонський районний суд Києва засудив до 8 років позбавлення волі водія, який у нетверезому стані збив на смерть людину.

Джерело: повідомлення Київської міської прокуратури

Дослівно: "Подія сталася 15 жовтня 2021 року на проспекті Степана Бандери в Оболонському районі столиці.

Реклама:

Прокурором у суді доведено, що водій вантажівки "МАN", перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході, після чого втік з місця події.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє чоловіків 1977 та 1996 років народження, були госпіталізовані. Один з них цього ж дня помер у лікарні".

Деталі: Також водія позбавили права керувати транспортними засобами на строк 8 років. Крім того, обвинувачений має сплатити потерпілій стороні понад 500 тис. гривень моральної та матеріальної шкоди.