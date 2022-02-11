Водитель грузовика, насмерть сбивший пешехода, отсидит 8 лет

Оболонский районный суд Киева приговорил к 8 годам лишения свободы водителя, который в нетрезвом состоянии сбил насмерть человека.

Источник: сообщения Киевской городской прокуратуры

Дословно: "Событие произошло 15 октября 2021 года на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы.

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Прокурором в суде доказано, что водитель грузовика "МАN", находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, переходивших дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия.

В результате дорожно-транспортного происшествия двое мужчин 1977 и 1996 годов рождения были госпитализированы. Один из них в этот же день скончался в больнице".

Детали: Также водитель был лишен права управлять транспортными средствами на срок 8 лет. Кроме того, обвиняемый должен выплатить потерпевшей стороне более 500 тыс. гривен морального и материального ущерба.