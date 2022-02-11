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НАТО може розмістити бойові групи в Румунії, Словаччині і Болгарії – ЗМІ

П'ятниця, 11 лютого 2022, 12:13
НАТО може розмістити бойові групи в Румунії, Словаччині і Болгарії – ЗМІ
Фото AFP via Getty Images

НАТО збирається розмістити багатонаціональні військові контингенти в Румунії, Словаччині та Болгарії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Зазначається, що цього тижня 30 країн-членів прийняли відповідну пропозицію військових у письмовому процесі прийняття рішень.

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Напередодні про розміщення бойових груп у Чорноморському регіоні, зокрема, Румунії заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Окрім Румунії, Словаччина та Болгарія також мають надати місця розташування багатонаціональних підрозділів НАТО. Франція та США вважаються двома безпечними джерелами військ для нової ініціативи. Президент Франції Еммануель Макрон уже оголосив у січні, що його країна візьме на себе відповідальність у разі такого рішення НАТО.

Досі бойові групи існували лише в країнах Балтії – Естонії, Литві та Латвії, а також у Польщі.

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Рішення союзників має бути підтверджено наступної середи на зустрічі міністрів оборони. Тоді буде офіційне оголошення. Плани можуть бути реалізовані вже навесні цього року.

Існують різні очікування того, як Москва відреагує на таку новину. Критики побоюються, що відправка додаткових військ Альянсу на схід може призвести до подальшого загострення поточного конфлікту.

З іншого боку, Москва може вважати успіхом те, що багатонаціональні підрозділи, ймовірно, не будуть розміщені у всіх відповідних країнах НАТО. Угорщина, яка безпосередньо межує з Україною, у середу публічно оголосила, що не вважає за потрібне перекидати війська НАТО на свою територію.

Теми: НАТОРумуніяБолгаріяРосія
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