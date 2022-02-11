Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

НАТО може розмістити бойові групи в Румунії, Словаччині і Болгарії – ЗМІ

П'ятниця, 11 лютого 2022, 13:13
Фото AFP via Getty Images

НАТО збирається розмістити багатонаціональні військові контингенти в Румунії, Словаччині та Болгарії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Зазначається, що цього тижня 30 країн-членів прийняли відповідну пропозицію військових у письмовому процесі прийняття рішень.

Напередодні про розміщення бойових груп у Чорноморському регіоні, зокрема, Румунії заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Окрім Румунії, Словаччина та Болгарія також мають надати місця розташування багатонаціональних підрозділів НАТО. Франція та США вважаються двома безпечними джерелами військ для нової ініціативи. Президент Франції Еммануель Макрон уже оголосив у січні, що його країна візьме на себе відповідальність у разі такого рішення НАТО.

Досі бойові групи існували лише в країнах Балтії – Естонії, Литві та Латвії, а також у Польщі.

Рішення союзників має бути підтверджено наступної середи на зустрічі міністрів оборони. Тоді буде офіційне оголошення. Плани можуть бути реалізовані вже навесні цього року.

Існують різні очікування того, як Москва відреагує на таку новину. Критики побоюються, що відправка додаткових військ Альянсу на схід може призвести до подальшого загострення поточного конфлікту.

З іншого боку, Москва може вважати успіхом те, що багатонаціональні підрозділи, ймовірно, не будуть розміщені у всіх відповідних країнах НАТО. Угорщина, яка безпосередньо межує з Україною, у середу публічно оголосила, що не вважає за потрібне перекидати війська НАТО на свою територію.

Теми: НАТОРумуніяБолгаріяРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
НАТО
"Некрофілія" Путіна, "фінляндизація" Макрона, "загублений" глава МВС
США відправили до Польщі винищувачі F-15 для посилення східного флангу НАТО
Джонсон записав відео на підтримку України зі штаб-квартири НАТО
Останні новини
16:44
В Україні тяжкохворим пацієнтам зможуть безоплатно надавати ліки, які ще досліджують
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
Усі новини...