НАТО может разместить боевые группы в Румынии, Словакии и Болгарии – СМИ
НАТО намерена разместить многонациональные военные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Süddeutsche Zeitung.
На этой неделе 30 стран-членов приняли соответствующее предложение военных в письменном процессе принятия решений.
Накануне о размещении боевых групп в Черноморском регионе, в частности Румынии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Кроме Румынии, Словакия и Болгария также должны предоставить местонахождение многонациональных подразделений НАТО. Франция и США числятся двумя безопасными источниками войск для новой инициативы. Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил в январе, что его страна возьмет на себя ответственность в случае решения НАТО.
До сих пор боевые группы существовали только в странах Балтии – Эстонии, Литве и Латвии, а также в Польше.
Решения союзников должны быть подтверждены в следующую среду на встрече министров обороны. Тогда будет официальное объявление. Планы могут быть реализованы весной этого года.
Существуют разные ожидания, как Москва отреагирует на такую новость. Критики опасаются, что отправка дополнительных войск Североатлантического альянса на восток может привести к дальнейшему обострению текущего конфликта.
С другой стороны, Москва может считать успехом, что многонациональные подразделения, вероятно, не будут размещены во всех соответствующих странах НАТО. Венгрия, непосредственно граничащая с Украиной, в среду публично объявила, что не считает нужным переброску войск НАТО на свою территорию.