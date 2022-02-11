Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

НАТО может разместить боевые группы в Румынии, Словакии и Болгарии – СМИ

Пятница, 11 февраля 2022, 12:13
НАТО может разместить боевые группы в Румынии, Словакии и Болгарии – СМИ
Фото AFP via Getty Images

НАТО намерена разместить многонациональные военные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Süddeutsche Zeitung.

На этой неделе 30 стран-членов приняли соответствующее предложение военных в письменном процессе принятия решений.

Реклама:

Накануне о размещении боевых групп в Черноморском регионе, в частности Румынии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме Румынии, Словакия и Болгария также должны предоставить местонахождение многонациональных подразделений НАТО. Франция и США числятся двумя безопасными источниками войск для новой инициативы. Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил в январе, что его страна возьмет на себя ответственность в случае решения НАТО.

До сих пор боевые группы существовали только в странах Балтии – Эстонии, Литве и Латвии, а также в Польше.

ВИДЕО ДНЯ

Решения союзников должны быть подтверждены в следующую среду на встрече министров обороны. Тогда будет официальное объявление. Планы могут быть реализованы весной этого года.

Существуют разные ожидания, как Москва отреагирует на такую ​​новость. Критики опасаются, что отправка дополнительных войск Североатлантического альянса на восток может привести к дальнейшему обострению текущего конфликта.

С другой стороны, Москва может считать успехом, что многонациональные подразделения, вероятно, не будут размещены во всех соответствующих странах НАТО. Венгрия, непосредственно граничащая с Украиной, в среду публично объявила, что не считает нужным переброску войск НАТО на свою территорию.

Темы: НАТОРумынияБолгарияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
НАТО
Столтенберг: Украинцы уже превосходили ожидания, нужно им доверять
Столтенберг заявил, что не будет генсеком НАТО еще год
Генсек НАТО о контрнаступлении: Мы должны доверять украинцам
Последние новости
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
Все новости...
Реклама: