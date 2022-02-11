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НАТО может разместить боевые группы в Румынии, Словакии и Болгарии – СМИ

Пятница, 11 февраля 2022, 13:13
Фото AFP via Getty Images

НАТО намерена разместить многонациональные военные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Süddeutsche Zeitung.

На этой неделе 30 стран-членов приняли соответствующее предложение военных в письменном процессе принятия решений.

Накануне о размещении боевых групп в Черноморском регионе, в частности Румынии, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме Румынии, Словакия и Болгария также должны предоставить местонахождение многонациональных подразделений НАТО. Франция и США числятся двумя безопасными источниками войск для новой инициативы. Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил в январе, что его страна возьмет на себя ответственность в случае решения НАТО.

До сих пор боевые группы существовали только в странах Балтии – Эстонии, Литве и Латвии, а также в Польше.

Решения союзников должны быть подтверждены в следующую среду на встрече министров обороны. Тогда будет официальное объявление. Планы могут быть реализованы весной этого года.

Существуют разные ожидания, как Москва отреагирует на такую ​​новость. Критики опасаются, что отправка дополнительных войск Североатлантического альянса на восток может привести к дальнейшему обострению текущего конфликта.

С другой стороны, Москва может считать успехом, что многонациональные подразделения, вероятно, не будут размещены во всех соответствующих странах НАТО. Венгрия, непосредственно граничащая с Украиной, в среду публично объявила, что не считает нужным переброску войск НАТО на свою территорию.

Темы: НАТОРумынияБолгарияРосcия


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