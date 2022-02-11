Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Сицилії поновилося виверження Етни

П'ятниця, 11 лютого 2022, 13:36
фото: getty images

На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна, найвищий і найактивніший вулкан в Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Вулкан продемонстрував видовищне виверження пізно в четвер, освітлюючи нічне небо вибухами та яскраво-червоною розплавленою лавою.

Виверження зосередилося на південно-східному кратері вулкана на висоті близько 2900 метрів, піднявши попіл і клуби диму на 8 км в небо, повідомляє Національний інститут геофізики і вулканології Італії.

Повідомлень про постраждалих не надходило.

 
Фото Getty

Виверження Етни також становить загрозу для авіації. Після 23.00 у четвер, 10 лютого, Національний інститут геофізики та вулканології повідомив, що лава більше не виривається з вулкана. Проте з кратера все ще піднімалися хмари попелу.

Через вулканічну хмару для авіації запроваджено червоний рівень тривоги. Рейси на Сицилію ще тривають, але пілотам слід бути вкрай обережними.

Теми: екологіяІталія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
екологія
У США посилюють термінові заходи на захист клімату
Держекоінспекція: "АрселорМіттал Кривий Ріг" завдало збитків довкіллю на 300 тисяч
"Зелений" перехід до 2050 року коштуватиме Україні 15% ВВП
Останні новини
16:44
В Україні тяжкохворим пацієнтам зможуть безоплатно надавати ліки, які ще досліджують
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
Усі новини...