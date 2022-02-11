Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На Сицилии возобновилось извержение Этны

Пятница, 11 февраля 2022, 13:36
фото: getty images

На Сицилии снова проснулся вулкан Этна, самый высокий и активный вулкан в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Вулкан продемонстрировал зрелищное извержение поздно вечером в четверг, освещая ночное небо взрывами и алой расплавленной лавой.

Извержение сосредоточилось на юго-восточном кратере вулкана на высоте около 2900 метров, подняв пепел и клубы дыма на 8 км в небо, сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

Сообщений о пострадавших не поступало.

 
Фото Getty

Извержение Этны также представляет угрозу авиации. После 23:00 в четверг, 10 февраля, Национальный институт геофизики и вулканологии сообщил, что лава больше не вырывается из вулкана. Однако из кратера все еще поднимались тучи пепла.

Из-за вулканического облака для авиации введен красный уровень тревоги. Рейсы на Сицилию продолжаются, но пилотам следует быть очень осторожными.

Темы: экологияИталия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
экология
В США усиливают срочные меры по защите климата
Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч
"Зеленый" переход к 2050 году будет стоить Украине 15% ВВП
Последние новости
17:09
Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу
17:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
15:46
Признание Россией ОРДЛО: МИД Украины предупреждает РФ о последствиях
15:26
Столтенберг о намерении РФ признать ОРДЛО: нарушение международного права и "Минска"
Все новости...