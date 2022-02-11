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Генсек НАТО в Румунії порушить питання морської блокади РФ - Кулеба

П'ятниця, 11 лютого 2022, 12:54
Генсек НАТО в Румунії порушить питання морської блокади РФ - Кулеба
Столтенберг, getty images

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту в Румунію підніме питання блокади РФ у Чорному та Азовському морях заради "навчань".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", Кулеба сказав у відеозверненні в Facebook.

"Сьогодні генсек НАТО перебуває в Румунії, і з нашої ініціативи це питання, блокування Чорного та Азовського морів, буде предметом переговорів. Тому ми перебуватимемо на зв’язку і з НАТО, і з Румунією з цього приводу", - сказав Кулеба.

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Він зазначив, що у зв’язку з блокуванням Росією Азовського і Чорного морів Україна напередодні повідомила про це генерального секретаря ООН, Європейський Союз і керівництво дружніх держав, а також розпочала двосторонні консультації з чорноморськими країнами з метою вироблення спільних дій.

"Чорне море і його безпека стосуються кожного з нас. Тут відповіді однієї України недостатньо і ми підключили партнерів, щоб підготувати скоординовані дії у відповідь", - зауважив міністр.

Він додав, що за новою інформацією РФ змінила координати навчань. 

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"Ситуація є динамічною, ми уважно за всім стежимо і перебуваємо в постійних консультаціях з партнерами щодо стримування цих дій Росії", - сказав Кулеба.

У четвер українське міністерство закордонних справ засудило рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військових навчань.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав партнерів України дати сильну відповідь на дії Росії, яка перекрила значні частини районів Чорного та Азовського морів заради своїх військових навчань.

Теми: НАТОКулеба ДмитроРосія
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