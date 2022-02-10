Україна засудила Росію, яка заблокувала акваторії Чорного і Азовського морів і Керченської протоки
Українське міністерство закордонних справ засуджує рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військових навчань.
Джерело: пресслужба МЗС, Facebook-сторінка міністра оборони Олексія Резнікова
Дослівно МЗС: "Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань".
Деталі: В українському відомстві зазначають, що площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.
Також ускладнюється міжнародне судноплавство. Зокрема, торговельне, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки для портів України.
В Україні вважають, що дії РФ є неприпустимими і демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права.
Міністр оборони додав, що перекриття акваторій морів "для навчань" – це тактика повзучої окупації моря, яку використовують росіяни.
Пряма мова Резнікова: "Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі. Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності".
Повідомляється, що військово-морські сили України готові до провокацій та захисту країни з морського напрямку.
Передісторія:
- Росія заблокувала судноплавство на великих ділянках уздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Заборона почне діяти о 23:00 (за київським часом) 13 лютого і заявлений кінець – 23:00 (за Києвом) 19 лютого.
- 8 лютого Росія перекинула 6 великих десантних кораблів Північного та Балтійського флотів спершу у Середземне, а потім у Чорне море нібито для участі у військових навчаннях.
- ЗМІ також повідолмяли, що Росія перевозить ближче до Азовського моря швидкохідні патрульні катери з Балтійського й Каспійського морів.
- Наприкінці грудня американські журналісти з посиланням на джерела в розвідці повідомляли, що російське вторгнення може початися з морського узбережжя.
- Міністерство оборони України в грудні повідомляло, що Росія блокувала морські шляхи в Азовському морі через подібні "планові навчання" військового флоту. Тоді росіяни заборони судноплавство в 70% акваторії Азовського моря.