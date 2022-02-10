Україна засудила Росію, яка заблокувала акваторії Чорного і Азовського морів і Керченської протоки

Українське міністерство закордонних справ засуджує рішення Росії блокувати частину акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військових навчань.

Джерело: пресслужба МЗС, Facebook-сторінка міністра оборони Олексія Резнікова

Дослівно МЗС: "Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Російської Федерації про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань".

Деталі: В українському відомстві зазначають, що площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях.

Також ускладнюється міжнародне судноплавство. Зокрема, торговельне, що може викликати складні економічні та соціальні наслідки для портів України.

В Україні вважають, що дії РФ є неприпустимими і демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права.

Міністр оборони додав, що перекриття акваторій морів "для навчань" – це тактика повзучої окупації моря, яку використовують росіяни.

Пряма мова Резнікова: "Якщо не буде спільної реакції світу на ці спроби тиску, то подібну тактику Кремль і не тільки Кремль, може застосувати у всьому світі. Наші партнери показали сильну відповідь постачанням зброї. Наразі очікуємо не менш сильну відповідь: коли кораблі РФ не зможуть спокійно заходити в цивілізовані порти, вони зрозуміють ціну своєї нахабності".

Повідомляється, що військово-морські сили України готові до провокацій та захисту країни з морського напрямку.

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