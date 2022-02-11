ЄС планує продовжити санкції проти Януковича на 6 місяців замість року – ЗМІ

Євросоюз планує продовжити санкції проти президента-втікача Віктора Януковича та його оточення.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За його інформацією, санкції будуть продовжені, але термін продовження для Вікторя Януковича і ще трьох осіб складе не рік, як зазвичай, а 6 місяців.

Реклама:

"Схоже, що санкції ЄС будуть продовжені для Януковича та 6 осіб, які залишилися у списку за "неправомірне привласнення" українських державних коштів. Але для 4 з них (включно з Януковичем та сином) термін продовження становитиме лише 6 замість звичайних 12 місяців", - написав Джозвяк у Twitter, не навівши пояснення, з чим пов’язаний намір ЄС скоротити термін продовження санкцій.

В останні роки Євросоюз почав знімати обмеження з чиновників часів президентства Януковича через недостатні докази проти них від українського слідства

У санкційному списку залишилося 7 осіб з 18, у тому числі сам Віктор Янукович. У червні минулого року ЄС вперше зняв старі санкції з Віктора Януковича.

ВІДЕО ДНЯ

Для збереження санкцій Євросоюзу проти осіб з орбіти експрезидента України Віктора Януковича необхідні зрушення у розслідуванні справ проти них в Україні, заявляв глава МЗС Дмитро Кулеба.