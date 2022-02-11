ЕС планирует продлить санкции против Януковича на 6 месяцев вместо года – СМИ

Евросоюз планирует продлить санкции против беглого президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

По его информации, санкции будут продлены, но срок продления для Виктора Януковича и еще трех человек составит не год, как обычно, а 6 месяцев.

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"Похоже, что санкции ЕС будут продлены для Януковича и 6 человек, оставшихся в списке за "неправомерное присвоение" украинских государственных средств. Но для 4 из них (включая Януковича и сына) срок продления будет составлять только 6 вместо обычных 12 месяцев", - написал Джозвяк в Twitter, не приведя объяснения, с чем связано намерение ЕС сократить срок продления санкций.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия

В санкционном списке остались 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович. В июне прошлого года ЕС впервые снял старые санкции с Виктора Януковича.

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Для сохранения санкций Евросоюза против лиц с орбиты Януковича необходимы сдвиги в расследовании дел против них в Украине, заявлял глава МИД Дмитрий Кулеба.