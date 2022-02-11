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На зустрічі з Макроном Путін весь час говорив про минуле і згадував старі образи – Reuters

Альона Мазуренко П'ятниця, 11 лютого 2022, 14:00
На зустрічі з Макроном Путін весь час говорив про минуле і згадував старі образи – Reuters
ФОТО З САЙТУ КРЕМЛЯ

Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним зазначив, що той змінився за три роки і став "жорсткішим".

Джерело: Reuters

Дослівно: "Він (Путін – ред.) годинами переписував історію з 1997 року. Він топив співрозмовника у цих довгих монологах. А президент (Макрон) продовжував повертатися до злободенних проблем".

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Деталі: За словами одного з джерел, п'ять годин переговорів Путіна та Макрона змусили його зрозуміти, наскільки сьогоднішній Путін відрізнявся від Путіна трирічної давності.

Зокрема, російський лідер розповідав Макрону, що захід порушив зобов'язання перед Росією з 1997 року, коли до НАТО включили країни колишнього радянського блоку.

Джерела повідомляють, що Путін назвав цю угоду зрадою колишніх обіцянок альянсу не розширюватись, хоча члени НАТО заперечують, що будь-коли давали такі обіцянки.

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Також Путін назвав революцію 2014 року в Україні "переворотом" та заявив, що президент Володимир Зеленський контролюється США.

За словами джерела, після переговорів з президентом РФ Макрон сказав своїй команді, що коли він приймав Путіна у Франції в 2019 році, кремлівський лідер здавався "менш жорстким і менш зосередженим на історії", ніж цього разу.

Представник Кремля не відповів на запитання журналістів щодо французької оцінки душевного стану Путіна.

Зустріч з президентом РФ стала можливістю для західного лідера провести тривалий час у його компанії і оцінити душевний стан Путіна.

Під час переговорів французький президент перебував з Путіним наодинці, без помічників і лише з одним перекладачем.

Путін після зустрічі з Макроном заявив, що говорив про невдоволення Росії: "Ви знаєте, ми вже 30 років намагаємося з ними говорити про відмову від певних дій. У відповідь отримуємо повне ігнорування наших побоювань".

Теми: ПутінМакронРосіяФранція
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