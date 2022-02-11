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На встрече с Макроном Путин все время говорил о прошлом и вспоминал старые обиды – Reuters

Мазуренко Алена Пятница, 11 февраля 2022, 15:00
ФОТО ИЗ САЙТА КРЕМЛЯ

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил, что тот изменился за три года и стал "жестче".

Источник: Reuters

Дословно: "Он (Путин – ред.) часами переписывал историю с 1997 года. Он топил собеседника в этих длинных монологах. А президент (Макрон) продолжал возвращаться к злободневным проблемам".

Детали: По словам одного из источников, пяти часов переговоров Путина и Макрона заставили их понять, насколько сегодняшний Путин отличался от Путина трехлетней давности.

В частности, российский лидер изложил Макрону свою веру в то, что запад нарушил обязательства перед Россией с 1997 года, когда в НАТО были включены страны бывшего советского блока.

Источники сообщают, что Путин назвал это соглашение предательством прежних обещаний альянса не расширяться. Члены НАТО отрицают, что когда-либо давали подобные обещания.

Также Путин назвал революцию 2014 года в Украине "переворотом" и заявил, что президент Владимир Зеленский контролируется США.

По словам источника, после переговоров с президентом РФ Макрон сказал своей команде, что, когда он принимал Путина во Франции в 2019 году, кремлевский лидер казался "менее жестким и менее сосредоточенным на истории", чем в этот раз.

Представитель Кремля не ответил на вопросы журналистов о французской оценке душевного состояния Путина.

Встреча с Макроном стала редкой возможностью для западного лидера провести продолжительное время в компании Путина и воочию оценить его душевное состояние.

Во время переговоров французский президент находился с Путиным наедине, без помощников и только с одним переводчиком.

Путин после встречи с Макроном заявил, что говорил о растущем недовольстве России: "Вы знаете, мы уже 30 лет пытаемся с ними говорить об отказе от определенных действий. В ответ получаем полное игнорирование наших опасений".

Темы: ПутинМакронРосcияФранция


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