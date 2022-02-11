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В Україну йде антициклон, на дорогах найближчої ночі – ожеледиця

П'ятниця, 11 лютого 2022, 15:14
зображення з FB-сторінки Діденко

Антициклон спричинить сонячну й прохолодну погоду в Україні в найближчі дні, найближчої ночі на дорогах - ожеледиця.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними Діденко вдень 12 лютого переважна більшість території України опиниться у сухій повітряній масі, а мокрий сніг пройде лише в східних областях.

Водночас найближчої ночі та вранці суботи опади - через діяльність атмосферного фронту - пройдуть у більшості областей України.

Рятувальники звертають увагу, що на дорогах, крім південної частини, буде ожеледиця.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Вдень згадуваний ище антициклон відсуне опади східніше.

Вітер у суботу очікується північно-західним, рвучким, навіть зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

В неділю вітер вщухне, послабшає і перейде на південний напрямок.

У Києві найближчої ночі, вранці в суботу - мокрий сніг.

В ніч на неділю в більшості областей передбачається 2-9 градусів морозу. Протягом дня 13-го лютого потепліє лише до +2+5 градусів, а на Сході та північному сході (Сумщина, Полтавщина) буде холодніше, від 2 морозу до 2 тепла.

Вдень 13-го лютого у столиці - без опадів. 14-го лютого у Києві - ясна сонячна погода.

Теми: погода
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