В Україну йде антициклон, на дорогах найближчої ночі – ожеледиця

Антициклон спричинить сонячну й прохолодну погоду в Україні в найближчі дні, найближчої ночі на дорогах - ожеледиця.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними Діденко вдень 12 лютого переважна більшість території України опиниться у сухій повітряній масі, а мокрий сніг пройде лише в східних областях.

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Водночас найближчої ночі та вранці суботи опади - через діяльність атмосферного фронту - пройдуть у більшості областей України.

Рятувальники звертають увагу, що на дорогах, крім південної частини, буде ожеледиця.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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Вдень згадуваний ище антициклон відсуне опади східніше.

Вітер у суботу очікується північно-західним, рвучким, навіть зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

В неділю вітер вщухне, послабшає і перейде на південний напрямок.

У Києві найближчої ночі, вранці в суботу - мокрий сніг.

В ніч на неділю в більшості областей передбачається 2-9 градусів морозу. Протягом дня 13-го лютого потепліє лише до +2+5 градусів, а на Сході та північному сході (Сумщина, Полтавщина) буде холодніше, від 2 морозу до 2 тепла.

Вдень 13-го лютого у столиці - без опадів. 14-го лютого у Києві - ясна сонячна погода.