В Украину идет антициклон, на дорогах ближайшей ночью – гололедица

Антициклон повлечет за собой солнечную и прохладную погоду в Украине в ближайшие дни, в ближайшую ночь на дорогах - гололедица.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным Диденко, днем ​​12 февраля подавляющее большинство территории Украины окажется в сухой воздушной массе, а мокрый снег пройдет только в восточных областях.

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В то же время в ближайшую ночь и утром суббота осадки - через деятельность атмосферного фронта - пройдут в большинстве областей Украины.

Спасатели обращают внимание, что на дорогах, кроме южной части, будет гололедица.

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Днем вышеупомянутый антициклон отодвинет осадки восточнее.

Ветер в субботу ожидается северо-западным, порывистым, даже со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду.

В воскресенье ветер утихнет, ослабеет и перейдет на южное направление.

В Киеве в ближайшую ночь и утром в субботу - мокрый снег.

В ночь на воскресенье в большинстве областей предполагается 2-9 градусов мороза. В течение дня 13 февраля потеплеет до +2+5 градусов, а на Востоке и северо-востоке (Сумщина, Полтавщина) будет холоднее, от 2 мороза до 2 тепла.

Днем 13 февраля в столице - без осадков. 14 февраля в Киеве - ясная солнечная погода.