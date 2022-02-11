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Знайшли схрон диверсантів, які причетні до вибухів автомобілів військових у 2015 році

П'ятниця, 11 лютого 2022, 14:29
Знайшли схрон диверсантів, які причетні до вибухів автомобілів військових у 2015 році
усі фото сбу

У Луганській області знайшли прихований арсенал з боєприпасами учасників незаконних збройних формувань ОРДЛО, які у 2015 році підірвали радіолокаційну станцію і два автомобілі співробітників СБУ та Державної прикордонної служби.

Джерело: СБУ, ДПСУ

Деталі: Схрон з 75 гранатами РГД-5 був у напівзруйнованій будівлі за декілька кілометрів від держкордону.

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За попередніми даними, схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, причетної до серії вибухів на території регіону, а також до якої входив вибухотехнік з РФ.

Встановлено, що у 2015 році зловмисники здійснили підриви радіолокаційної станції і двох автомобілів співробітників СБУ та Державної прикордонної служби.

Ворожу диверсійну групу нейтралізували у 2018 році, а ватажка бойовиків засудили до майже 8 років ув’язнення.

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Українська правда
Теми: СБУПрикордонна службазброя
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