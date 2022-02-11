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Нашли схрон диверсантов, причастных к взрывам военных автомобилей в 2015 году

Пятница, 11 февраля 2022, 15:29
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В Луганской области нашли скрытый арсенал с боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, которые в 2015 году взорвали радиолокационную станцию ​​и два автомобиля сотрудников СБУ и Государственной пограничной службы.

Источник: СБУ, ГПСУ

Детали: Схрон с 75 гранатами РГД-5 находился в полуразрушенном здании в нескольких километрах от госграницы.

По предварительным данным, тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, причастной к серии взрывов на территории региона, а также в которую входил взрывотехник из РФ.

Установлено, что в 2015 году злоумышленники совершили подрывы радиолокационной станции и двух автомобилей сотрудников СБУ и Государственной пограничной службы.

Вражескую диверсионную группу нейтрализовали в 2018 году, а главаря боевиков приговорили к почти 8 годам тюрьмы.

 

Украинская правда
Темы: СБУПограничная службаоружие


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