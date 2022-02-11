Нашли схрон диверсантов, причастных к взрывам военных автомобилей в 2015 году
В Луганской области нашли скрытый арсенал с боеприпасами участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО, которые в 2015 году взорвали радиолокационную станцию и два автомобиля сотрудников СБУ и Государственной пограничной службы.
Детали: Схрон с 75 гранатами РГД-5 находился в полуразрушенном здании в нескольких километрах от госграницы.
По предварительным данным, тайник обустроили участники диверсионно-разведывательной группы боевиков, причастной к серии взрывов на территории региона, а также в которую входил взрывотехник из РФ.
Установлено, что в 2015 году злоумышленники совершили подрывы радиолокационной станции и двух автомобилей сотрудников СБУ и Государственной пограничной службы.
Вражескую диверсионную группу нейтрализовали в 2018 году, а главаря боевиков приговорили к почти 8 годам тюрьмы.