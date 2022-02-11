Система WebMoney перестала обслуговувати гаманці у російських рублях

З 11 лютого в платіжній системі WebMoney всі операції за гаманцями у російських рублях будуть недоступні.

Джерело: "Meduza" з посиланням на повідомлення WebMoney

Деталі: Центральний банк Росії 11 лютого відкликав ліцензію у розрахункового банку (ККБ) системи WebMoney за рублевими гаманцями і звинуватив Банк ККБ у порушенні законодавства у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Водночас платіжна система WebMoney заявила, що банк ККБ не порушував закон, і назвала дії ЦБ недружнім кроком.

У WebMoney заявили, що заморожені в банку ККБ гроші учасників системи будуть виплачені власникам.

Дослівно: "Причина, через які відкликана ліцензія в АТ банк "ККБ", очевидно, немає жодного стосунку до пояснень, зазначених у прес-релізі ЦБ РФ. Банк ніколи не був причетний до обслуговування "тіньового" грального бізнесу, нелегальних учасників фінансового ринку". Наявні в нашому розпорядженні тексти надуманих, не пов'язаних із фактичною діяльністю кредитної організації розпоряджень, виглядають лише як формальне дотримання процедури відкликання ліцензії банку".

Передісторія: Платіжну систему WebMoney створили в Росії у 1998 році. У ній можна створювати гаманці у російських рублях, інших валютах та криптовалютах. Зараз у системі, за її власними даними, зареєстровано понад 45 мільйонів користувачів. З початку лютого вони провели понад мільйон транзакцій.