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Система WebMoney перестала обслуживать кошельки в российских рублях

Пятница, 11 февраля 2022, 14:41
Система WebMoney перестала обслуживать кошельки в российских рублях
Фото: play.google.com

С 11 февраля в платежной системе WebMoney все сделки по кошелькам в российских рублях будут недоступны.

Источник: "Meduza" со ссылкой на сообщение WebMoney

Детали: Центральный банк России 11 февраля отозвал лицензию у расчетного банка (ККБ) системы WebMoney по рублевым кошелькам і обвинил его в нарушении законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

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В то же время платежная система WebMoney заявила, что банк ККБ не нарушал закон и назвала действия ЦБ недружественным шагом.

В WebMoney заявили, что замороженные в банке ККБ деньги участников системы будут выплачены владельцам.

Дословно: "Причина, по которым отозвана лицензия у АО банк "ККБ", очевидно, не имеет никакого отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе ЦБ РФ. Банк никогда не был причастен к обслуживанию "„теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка". Имеющиеся в нашем распоряжении тексты надуманных, не связанных с фактической деятельностью кредитной организации предписаний, выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка".

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Предыстория: Платежная система WebMoney была создана в России в 1998 году. В ней можно создавать кошельки в российских рублях, других валютах и ​​криптовалютах.

Сейчас в системе, по ее собственным данным, зарегистрировано более 45 миллионов пользователей. С начала февраля они провели более миллиона транзакций.

Темы: деньгиинтернетРосcия
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