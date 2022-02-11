Український спортсмен на Олімпіаді влаштував мовчазний протест проти війни Росії з Україною

Український атлет Владислав Гераскевич провів мовчазний протест проти російської агресії стосовно України на Олімпіаді-2022.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: На Олімпіаді-2022 розпочався другий змагальний день у чоловічому скелетоні. Учасники мали виступити у третьому заїзді, який став визначальним: топ-20 найкращих відбиралися у фінальний.

За підсумками першого змагального дня українець Владислав Гераскевич посідав 16-е місце і мав високі шанси на потрапляння у топ-20: його перевага над 21-м місцем складала 0.67 секунд.

Водночас Гераскевич втратив одну позицію за підсумками третього заїзду - його випередив британець Маркус Ваятт, але втримався у топ-20, посівши 17-е місце перед останнім заїздом.

Закінчивши свій виступ, Гераскевич, йдучи повз камери, влаштував мовчазний протест, підготувавши звернення до телеглядачів.

Він продемонстрував напис на плакаті "Ні війні в Україні".

Оновлено: За підсумком чотирьох заїздів спортсмен посів 18-те місце з загальним часом 4:06.28 хвилини.

У коментарі "Суспільному" він пояснив свою мовчазну акцію після третього заїзду.

Пряма мова: "Це моя позиція. Ніяка нормальна людина не хоче війни, і я також нормальна людина й не хочу війни. Я хочу миру в своїй державі й не хочу, щоб якісь люди загинули через війну".

Довідково: Для 23-річного українського спортсмена Владислава Гераскевича Олімпіада у Пекіні - друга в кар'єрі. У Пхьончхані він фінішував з 12-м результатом і є єдиним представником України в історії у цьому виді спорту.

У сезоні 2021/22 Гераскевич посів 16-е місце у загальному заліку Кубка світу. Але показав найкращий результат у кар'єрі, фінішувавши шостим у Сігулді.