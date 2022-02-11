Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украинский спортсмен на Олимпиаде устроил протест против войны России с Украиной

Пятница, 11 февраля 2022, 16:09
Владислав Гераскевич. фото "Суспильне"

Украинский атлет Владислав Гераскевич провел молчаливый протест против российской агрессии по отношению к Украине на Олимпиаде-2022.

Источник: "Суспильне"

Детали: На Олимпиаде-2022 начался второй соревновательный день в мужском скелетоне. Участники должны выступить в третьем заезде, который стал определяющим: топ-20 лучших отбирались в финальный.

По итогам первого соревновательного дня украинец Владислав Гераскевич занимал 16-е место и имел высокие шансы на попадание в топ-20: его преимущество над 21 местом составляло 0.67 секунд.

В то же время Гераскевич потерял одну позицию по итогам третьего заезда – его опередил британец Маркус Ваятт, но удержался в топ-20, заняв 17 место перед последним заездом.

Закончив свое выступление, Гераскевич, проходя мимо камер, устроил молчаливый протест, подготовив обращение к телезрителям.

Он продемонстрировал надпись на плакате "Нет войне в Украине".

Обновлено: По итогам четырех заездов спортсмен занял 18 место с общим временем 4:06.28 минуты.

В комментарии "Суспільному" он объяснил свою молчаливую акцию после третьего заезда.

Прямая речь: "Это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны, и я тоже нормальный человек и не хочу войны. Я хочу мира в своем государстве и не хочу, чтобы какие-то люди погибли в результате войны".

Справка: Для 23-летнего украинского спортсмена Владислава Гераскевича Олимпиада в Пекине – вторая в карьере. В Пхенчхане он финишировал с 12 результатом и является единственным представителем Украины в истории в этом виде спорта.

В сезоне 2021/22 Гераскевич занял 16-е место в общем зачете Кубка мира. Но показал лучший результат в карьере, финишировав шестым в Сигулде.

Темы: Олимпиадавойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Скандал с Евровидением: пограничники не выдавали Паш справку о поездке в Крым

видеоДТП с кортежем Ярославского: из морга исчезла одежда погибшего мужчины

видеоНапавших на съемочную группу Михаила Ткача уже установили – Монастырский

фотоРоссия отрабатывает "защиту" Крыма морской авиацией, "Ураганами" и "Градами"

Теракт возле телеканала "Эспрессо": следствие завершено, силовики назвали мотив

Госдума попросила Путина признать ОРДЛО

Все новости...
Олимпиада
Украинка – восьмая в женском спринте с биатлона на Олимпиаде-2022
Блинкен: Путин может и не ждать конца Олимпиады, чтобы напасть на Украину
Биатлонистка Белосюк преодолела Covid и вернулась в сборную на Олимпиаде
Последние новости
17:09
Bees Airline вынуждена перегнать все самолеты за границу
17:06
Путин прокомментировал решение Госдумы по ОРДЛО напоминанием о "Минске"
17:05
КГГА обновила адреса укрытий и бомбоубежищ
16:44
В Украине тяжелобольным пациентам смогут бесплатно предоставлять лекарства, которые еще исследуют
16:26
Британия готова отрезать РФ от финансовых рынков в случае наступления
16:04
Со спутников заметили усиленную активность российских войск у границ – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма и Ющенко - подписантам Будапештского меморандума: Докажите свою силу
15:54
В США считают решение Госдумы о признании ОРДЛО нарушением Минских соглашений
15:47
В Украине появится оператор систем накопления энергии
15:46
Признание Россией ОРДЛО: МИД Украины предупреждает РФ о последствиях
Все новости...