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Украинский спортсмен на Олимпиаде устроил протест против войны России с Украиной

Пятница, 11 февраля 2022, 15:09
Украинский спортсмен на Олимпиаде устроил протест против войны России с Украиной
Владислав Гераскевич. фото "Суспильне"

Украинский атлет Владислав Гераскевич провел молчаливый протест против российской агрессии по отношению к Украине на Олимпиаде-2022.

Источник: "Суспильне"

Детали: На Олимпиаде-2022 начался второй соревновательный день в мужском скелетоне. Участники должны выступить в третьем заезде, который стал определяющим: топ-20 лучших отбирались в финальный.

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По итогам первого соревновательного дня украинец Владислав Гераскевич занимал 16-е место и имел высокие шансы на попадание в топ-20: его преимущество над 21 местом составляло 0.67 секунд.

В то же время Гераскевич потерял одну позицию по итогам третьего заезда – его опередил британец Маркус Ваятт, но удержался в топ-20, заняв 17 место перед последним заездом.

Закончив свое выступление, Гераскевич, проходя мимо камер, устроил молчаливый протест, подготовив обращение к телезрителям.

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Он продемонстрировал надпись на плакате "Нет войне в Украине".

Обновлено: По итогам четырех заездов спортсмен занял 18 место с общим временем 4:06.28 минуты.

В комментарии "Суспільному" он объяснил свою молчаливую акцию после третьего заезда.

Прямая речь: "Это моя позиция. Никакой нормальный человек не хочет войны, и я тоже нормальный человек и не хочу войны. Я хочу мира в своем государстве и не хочу, чтобы какие-то люди погибли в результате войны".

Справка: Для 23-летнего украинского спортсмена Владислава Гераскевича Олимпиада в Пекине – вторая в карьере. В Пхенчхане он финишировал с 12 результатом и является единственным представителем Украины в истории в этом виде спорта.

В сезоне 2021/22 Гераскевич занял 16-е место в общем зачете Кубка мира. Но показал лучший результат в карьере, финишировав шестым в Сигулде.

Темы: Олимпиадавойна
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