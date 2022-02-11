Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бурштинокопачі з сокирами проти СБУшників з пістолетами: ДБР розслідує зіткнення на Рівненщині

П'ятниця, 11 лютого 2022, 16:33
фото ілюстративне, СБУ

Працівники ДБР перевіряють правомірність дій співробітників Служби безпеки в Рівненській області під час сутички з нелегальними бурштинокопачами. Внаслідок зіткнення поранені декілька людей.

Джерело: ДБР, СБУ в коментарі "Українській правді"

Деталі: За попередньою інформацією ДБР, 10 лютого близько 17:00 неподалік села Єльне Рівненської області між правоохоронцями та цивільними сталась сутичка.

Співробітники Служби запідозрили їх у незаконному видобутку бурштину і хотіли перевірити це. Копачі, зазначається, "почали здійснювати опір, вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил, а співробітники СБУ почали стріляти із вогнепальної зброї".

ДБР повідомляє лише про 5 поранених цивільних – у чотирьох уражені ноги, в одного рана передпліччя. Їхньому життю нічого не загрожує.

В СБУ наголошують, що на них напали місцеві мешканці "з сокирами, ножами та травматичною зброєю" і поранили декількох правоохоронців.

Ті були змушені застосувати зброю. За словами СБУ, поранені троє правоохоронців.

Українська правда
Теми: ДБРСБУРівненська областьбурштин
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Скандал із Євробаченням: прикордонники не видавали Паш довідку про поїздку в Крим

відеоДТП з кортежем Ярославського: з моргу зник одяг загиблого чоловіка

відеоТих, хто напав на знімальну групу Михайла Ткача, уже встановили – Монастирський

фотоРосія відпрацьовує "захист" Криму морською авіацією, "Ураганами" та "Градами"

Теракт біля телеканалу "Еспресо": слідство завершено, силовики назвали мотив

Держдума попросила Путіна визнати ОРДЛО

Усі новини...
ДБР
Справа "газу Жеваго": Коболєв повідомив ДБР, що до березня буде за кордоном
ДТП з кортежем Ярославського: спробу фальсифікації справи розслідуватиме ДБР
Глава ДБР анонсував нові імена у "вугільній справі"
Останні новини
16:44
В Україні тяжкохворим пацієнтам зможуть безоплатно надавати ліки, які ще досліджують
16:26
Британія готова відрізати РФ від фінансових ринків у разі наступу
16:04
ФОТОЗі супутників помітили посилену активність російських військ біля кордонів – Reuters
16:03
Кравчук, Кучма і Ющенко - підписантам Будапештського меморандуму: Доведіть свою силу
15:54
У США вважають рішення Держдуми про визнання ОРДЛО порушенням Мінських угод
15:47
В Україні з’явиться оператор систем накопичення енергії
15:46
Визнання Росією ОРДЛО: МЗС України попереджає РФ про наслідки
15:26
Столтенберг про намір РФ визнати ОРДЛО: порушення міжнародного права і "Мінська"
15:24
Експорт та імпорт України збільшився на третину
15:13
Більше половини українців готові чинити опір збройному наступу Росії – опитування
Усі новини...