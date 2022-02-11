Бурштинокопачі з сокирами проти СБУшників з пістолетами: ДБР розслідує зіткнення на Рівненщині

Працівники ДБР перевіряють правомірність дій співробітників Служби безпеки в Рівненській області під час сутички з нелегальними бурштинокопачами. Внаслідок зіткнення поранені декілька людей.

Джерело: ДБР, СБУ в коментарі "Українській правді"

Деталі: За попередньою інформацією ДБР, 10 лютого близько 17:00 неподалік села Єльне Рівненської області між правоохоронцями та цивільними сталась сутичка.

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Співробітники Служби запідозрили їх у незаконному видобутку бурштину і хотіли перевірити це. Копачі, зазначається, "почали здійснювати опір, вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил, а співробітники СБУ почали стріляти із вогнепальної зброї".

ДБР повідомляє лише про 5 поранених цивільних – у чотирьох уражені ноги, в одного рана передпліччя. Їхньому життю нічого не загрожує.

В СБУ наголошують, що на них напали місцеві мешканці "з сокирами, ножами та травматичною зброєю" і поранили декількох правоохоронців.

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Ті були змушені застосувати зброю. За словами СБУ, поранені троє правоохоронців.