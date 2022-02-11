Янтарекопатели с топорами против СБУшников с пистолетами: ДБР расследует стычку на Ровенщине

Работники ГБР проверяют правомерность действий сотрудников Службы безопасности в Ровенской области во время столкновения с нелегальными копателями янтаря. В результате столкновения ранены несколько человек.

Источник: ГБР, СБУ в комментарии "Украинской правде"

Детали: По предварительной информации ГБР, 10 февраля около 17:00 недалеко от села Ельне Ровенской области между правоохранителями и гражданскими произошло столкновение.

Сотрудники Службы заподозрили их в незаконной добыче янтаря и хотели проверить это. Копатели, отмечается, "начали сопротивляться, оказали драку с применением ножей, топор и бензопил, а сотрудники СБУ начали стрелять из огнестрельного оружия".

ГБР сообщает лишь о 5 раненых гражданских – у четырех поражены ноги, у одного рана предплечья. Их жизни ничего не угрожает.

В СБУ отмечают, что на них напали местные жители "с топорами, ножами и травматическим оружием" и ранили нескольких правоохранителей.

Они были вынуждены применить оружие. По словам СБУ, ранены трое правоохранителей.