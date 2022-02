Зеленський та глава ОБСЄ обговорили безпекову ситуацію і мирний процес щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський та глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили актуальну безпекову ситуацію довкола України та мирний процес для врегулювання конфлікту на сході України.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні у Харкові обговорив із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау мирний процес та безпекову ситуацію. Очікуємо на активізацію роботи ТКГ та безперешкодне й цілковите виконання мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі", - написав він.

Discussed the peace process and the security situation with the current @OSCE Head, 🇵🇱 Minister of Foreign Affairs @RauZbigniew today in Kharkiv. Look forward to intensifying the TCG work and full unhindered implementation of the @OSCE_SMM mandate to guarantee peace in Donbas. pic.twitter.com/78Ew98LOcz