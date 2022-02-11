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Зеленський та глава ОБСЄ обговорили безпекову ситуацію і мирний процес щодо Донбасу

П'ятниця, 11 лютого 2022, 18:35
Зеленський та глава ОБСЄ обговорили безпекову ситуацію і мирний процес щодо Донбасу
Зустріч Зеленського із Збігнєвом рау. Фото: пресслужбьа ОПУ

Президент України Володимир Зеленський та глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау обговорили актуальну безпекову ситуацію довкола України та мирний процес для врегулювання конфлікту на сході України.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні у Харкові обговорив із чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау мирний процес та безпекову ситуацію. Очікуємо на активізацію роботи ТКГ та безперешкодне й цілковите виконання мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі", - написав він.

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Як повідомляли раніше, зустрічі Збігнєва Рау в рамках візиту зосереджені на поточних подіях в Україні, кроках щодо сприяння деескалації та вирішенню кризи в країні і навколо неї, а також співпраці між ОБСЄ та Україною.

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11 лютого він вирушив на схід України для ознайомлення з безпековою та гуманітарною ситуаціями в постраждалих від конфлікту районах.

15 лютого Збігнєв Рау відвідає Москву і зустрінеться з главою МЗС Росії Сергєєм Лавровим.

Як відомо, Польща цьогоріч головує в ОБСЄ. На початку року глава МЗС Збігнев Рау, який є чинним главою організації, заявив, що європейський регіон перебуває ближче до війни, ніж будь-коли за останні 30 років.

Теми: ОБСЄЗеленськийвійнаДонбас
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