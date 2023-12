Зеленский и глава ОБСЕ обсудили ситуацию и мирный процесс в отношении Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский и действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудили актуальную ситуацию с безопасностью вокруг Украины и мирный процесс для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

"Сегодня в Харькове обсудил с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау мирный процесс и ситуацию с безопасностью. Ожидаем активизацию работы ТКГ и беспрепятственное и полное выполнение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе", - написал он.

Discussed the peace process and the security situation with the current @OSCE Head, 🇵🇱 Minister of Foreign Affairs @RauZbigniew today in Kharkiv. Look forward to intensifying the TCG work and full unhindered implementation of the @OSCE_SMM mandate to guarantee peace in Donbas. pic.twitter.com/78Ew98LOcz