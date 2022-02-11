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Зеленский и глава ОБСЕ обсудили ситуацию и мирный процесс в отношении Донбасса

Пятница, 11 февраля 2022, 19:35
Встреча Зеленского с Збигневом Рау. Фото: пресс-служба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский и действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудили актуальную ситуацию с безопасностью вокруг Украины и мирный процесс для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

"Сегодня в Харькове обсудил с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау мирный процесс и ситуацию с безопасностью. Ожидаем активизацию работы ТКГ и беспрепятственное и полное выполнение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе", - написал он.

Как сообщалось ранее, встречи Збигнева Рау в рамках визита сосредоточены на текущих событиях в Украине, шагах по содействию деэскалации и разрешению кризиса в Украине и вокруг неё, а также сотрудничестве между ОБСЕ и Украиной.

11 февраля он посетил восток Украины для ознакомления с ситуацией с безопасностью и в гуманитарной сфере. 15 февраля Збигнев Рау отправится в Москву, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как известно, Польша председательствует в ОБСЕ в 2022 году. В начале года глава МИД Збигнев Рау, действующий глава организации, заявил, что европейский регион ближе к войне, чем когда-либо за последние 30 лет.

Темы: ОБСЕЗеленскийвойнаДонбасс


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