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Данія планує завершення програми вакцинації від коронавірусу навесні

П'ятниця, 11 лютого 2022, 20:03
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен щепиться проти коронавірусу. Фото: Getty Images

Органи охорони здоров'я Данії розглядають можливість згортання програми вакцинації від коронавірусу навесні і не бачать причин вводити бустерну дозу дітям або четверте щеплення іншим жителям, що схильні до ризику тяжкого перебігу COVID-19.

Про це йдеться у заяві Управління охорони здоров'я Данії, пише "Європейська правда".

"Третя хвиля коронавірусу сходить нанівець через великий імунітет населення. Дуже високе охоплення вакцинацією в Данії, особливо з третьою дозою, означає, що ми можемо впоратися зі зростаючим числом інфекцій, не захворюючи серйозно. Таким чином, Управління охорони здоров'я та лікарських засобів Данії вважає, що зараз нема потреби пропонувати третю дозу для осіб, молодших 18 років, або пропонувати четверту для певних груп. Управління розглядає можливість завершення всієї загальної програми вакцинації пізніше навесні", - йдеться у заяві.

В Управлінні заявили, що, як і раніше, щодня спостерігають високі показники зараження, але водночас бачать перші ознаки того, що епідемія ось-ось піде на спад.

У зв'язку з цим Управління охорони здоров'я провело переоцінку необхідності вакцинації, і визначило, що жителі будинків для людей похилого віку та старше 85 років добре захищені 3-ю дозою і зараз немає необхідності пропонувати 4-й бустер.

Також в агентстві дійшли висновку, що в даний час немає підстав пропонувати 3-ю дозу для осіб молодше 18 років. Серед іншого, тому що третій бустер ще не схвалило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), а також тому, що ця вікова група вже має високий імунітет і невеликий ризик серйозного захворювання.

"Враховуючи дуже високий захисний імунітет серед населення, а також оскільки ми бачимо ознаки того, що третя зимова хвиля відступає, а також оскільки ми знаємо, що майбутня зміна сезону також знизить захворюваність, Данське управління охорони здоров'я та лікарських засобів зараз починає планувати завершення поточної програми вакцинації для всіх цільових груп, включаючи програму для дітей віком 5-11 років", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, Швеція припинила широкомасштабне тестування населення на COVID-19 навіть серед людей з симптомами інфекції.

Про повне або майже повне скасування обмежень оголосили також сусіди Швеції ДаніяНорвегія та Фінляндія. 

Теми: ДаніявакцинаціякоронавірусCovid-2019
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